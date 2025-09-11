Messina, la Polizia arresta due messinesi e sequestra oltre 60 grammi di stupefacenti destinati allo spaccio

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due messinesi di 22 e 21 anni, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata dello scorso 9 settembre, gli arrestati sono sfuggiti al controllo dei poliziotti delle Volanti ignorando l’Alt Polizia. Nel corso della fuga, che ha portato ad un incidente autonomo dei soggetti contro un auto in sosta, uno dei due ha provato a liberarsi di un bilancino di precisione e di due involucri recuperati dagli agenti, contenenti circa nove grammi di crack.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la somma di 220 euro che il conducente portava con sè e, al domicilio dello stesso, circa 56 grammi di cocaina, un altro bilancino di precisione e un’ulteriore somma di 600 euro.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati ristretti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale il Giudice ha disposto, per entrambi i soggetti, la misura cautelare degli arresti domiciliari.