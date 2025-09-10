Segnalazione: rovi e degrado a ridosso del Palacultura

Riceviamo e pubblichiamo l’ennesima segnalazione di un nostro lettore, che mette in evidenza la situazione di degrado in cui versa la zona a ridosso del Palacultura “Bartolo Cattafi”, sede del liceo scientifico “E. Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’area era ormai sovrastata da rovi e sterpaglie, che impedivano il passaggio.

A seguito della nostra prima segnalazione, l’assessore Nicola Barbera ha rassicurato che la scerbatura e conseguente riqualificazione della zona sarà messa a punto a fine mese.

Le parole del nostro lettore descrivono la situazione attuale come segue:

“Segnalo nuovamente la situazione di degrado bella zona S. Andrea a ridosso del Palazzetto della cultura sede attuale del Liceo Medi, dove si affacciano numerosi condomini. Rovi e topi trasformano una zona residenziale in una discarica. Rischi incendi e danno ambientale oltre che per la salute. Adesso si fa fatica ad accedere.

A parte il degrado siamo prigionieri dei ragazzini in moto con le marmitte truccate che fino a tarda notte irrompono nella zona”.

Nel frattempo, comunque, la situazione persiste in attesa degli interventi che, come è emerso, sarebbero previsti a breve.

Ad essere interessato dal degrado, inoltre, è anche il Viale degli Aranci, sede degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sovrastato da sacchetti dell’immondizia. Si tratta di un punto nevralgico della città, frequentato da cittadini di tutto il comprensorio.