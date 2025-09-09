Premio “EsserCi” 2025: candidature aperte da domani fino al 26 settembre

Il Premio “EsserCi” è un riconoscimento dedicato agli enti di terzo settore di Messina e del Messinese. Rappresenta uno dei percorsi più intensi di coinvolgimento, testimonianza e impegno di EsserCi Festival: il festival del “volontariato che c’è”, promosso dal CESV Messina con il Comune di Messina che quest’anno si terrà dal 23 al 26 ottobre nell’ambito delle iniziative diffuse per Palermo Capitale Italiana del Volontariato.

Pensato per celebrare e riconoscere le organizzazioni non profit che incarnano il vero significato di presenza attiva e solidale nella comunità di Messina e provincia, il Premio “EsserCi” mette in luce quei progetti che riescono a generare non solo risultati ma anche nuove opportunità.

Con questo premio, il CESV vuole riconoscere e valorizzare quelle realtà che si fanno carico delle sfide della comunità, che mettono al centro le persone e che, con il loro esempio, generano un cambiamento.

Come candidarsi

Ogni cittadino può proporre al Premio “EsserCi” la candidatura di un ente non profit della provincia di Messina che, negli ultimi due anni, abbia realizzato progetti di grande impatto sociale. Le candidature potranno essere inviate dal 10 al 26 settembre tramite il portale dedicato https://premioesserci.cesvmessina.org/, compilando il modulo di segnalazione con la descrizione del progetto, dei risultati raggiunti e dell’impatto generato.

Categorie

Il Premio prevede sette categorie distinte:

Salute e Ricerca : iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica

: iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica Arte, Cultura e Spettacolo : iniziative che stimolando la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico

: iniziative che stimolando la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico Diritti e Inclusione : iniziative che promuovono i diritti umani, l’inclusione e l’uguaglianza

: iniziative che promuovono i diritti umani, l’inclusione e l’uguaglianza Giovani e Futuro : iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo

: iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo Ambiente e Natura: iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità

iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità Sport e Benessere : iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari

: iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari Invecchiamento Attivo/ Solidarietà Intergenerazionale: iniziative che promuovono il dialogo e la collaborazione tra generazioni o che migliorano la qualità di vita degli anziani.

Votazione

La votazione online sarà aperta a partire dal 1° ottobre e si chiuderà il 14 ottobre 2025. Tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata potranno votare un progetto per ciascuna categoria in concorso e quindi esprimere un totale di sette voti. I vincitori saranno determinati in base al numero di voti ricevuti per ciascuna categoria.

Premiazione

I vincitori verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, il 26 ottobre 2025. I progetti premiati riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina ETS e saranno promossi attraverso i canali di comunicazione dell’ente.