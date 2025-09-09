Infiltrazioni mafiose a Mazzarrà Sant’Andrea: scarcerato Antonio Giardina

Dopo essere stato arrestato lo scorso luglio nell’ambito dell’operazione antimafia contro il clan dei Mazzarroti, Antonino Giardina, 36 anni, è stato scarcerato: ora è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il quadro dell’inchiesta

Il blitz del 29 luglio 2025, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina e condotto dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva coinvolto non solo Carmelo Bisognano, ex collaboratore di giustizia già condannato, ma anche l’imprenditore Antonino Giardina che era stato arrestato. Il fratello minore, Davide Giardina, era stato invece sottoposto agli arresti domiciliari.

L’accusa nei confronti dei fratelli Giardina è pesante: avrebbero gestito, tramite una intestazione fittizia a nome del fratello incensurato, un’impresa edile attiva nel settore del movimento terra. L’organizzazione, secondo le indagini, avrebbe lucrato su appalti pubblici affidati dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, grazie a pressioni, infiltrazioni negli uffici tecnici comunali e operazioni finanziarie non chiare, anche su conti esteri.

Nuovi sviluppi: la scarcerazione di Antonino Giardina

Ieri, Antonino Giardina, difeso dall’avv. Pinuccio Calabrò, è stato scarcerato e ora si trova agli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare, pur ridimensionando la sua detenzione, mantiene attiva la misura restrittiva in attesa dell’ulteriore svolgimento del procedimento giudiziario.