“Dal Vangelo all’Arte”, il libro di Mariella Rappazzo sarà presentato il 13 settembre a Castroreale

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 17:30 presso l’Auditorium SS. Salvatore di Castroreale, sarà presentato il libro di Mariella Rappazzo dal titolo “Dal Vangelo all’Arte – Descrizione di sette opere d’arte nelle chiese di Milazzo e commento teologico del Vangelo che le ha ispirate”.
Durante l’evento, realizzato in collaborazione dalla Pro Loco Artemisia e dal Comune di Castroreale, interverranno:
- Padre Domenico Mirabile: Parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta in Castroreale
- Prof.ssa Maria Sclafani: Presidente Pro Loco Artemisia
- Prof.ssa Carmela Pirrone
- Mariella Rappazzo: Autrice
- Teresa Lombardo: Editore