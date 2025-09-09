“Dal Vangelo all’Arte”, il libro di Mariella Rappazzo sarà presentato il 13 settembre a Castroreale

A cura di - Cultura, Attualità, Provincia

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 17:30 presso l’Auditorium SS. Salvatore di Castroreale, sarà presentato il libro di Mariella Rappazzo dal titolo “Dal Vangelo all’ArteDescrizione di sette opere d’arte nelle chiese di Milazzo e commento teologico del Vangelo che le ha ispirate”.

Durante l’evento, realizzato in collaborazione dalla Pro Loco Artemisia e dal Comune di Castroreale, interverranno:

  • Padre Domenico Mirabile: Parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta in Castroreale
  • Prof.ssa Maria Sclafani: Presidente Pro Loco Artemisia
  • Prof.ssa Carmela Pirrone
  • Mariella Rappazzo: Autrice
  • Teresa Lombardo: Editore
.
.
.
.
.
.
.