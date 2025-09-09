A Montalbano Elicona torna “No.Strano 2025”, il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari

Appuntamento come ogni anno l’11, il 12 e il 13 settembre a Santa Maria di Montalbano Elicona per vivere tre giorni in cui cultura, gastronomia e identità locale si fondono

Tre giorni per celebrare il gusto autentico, le tradizioni e il patrimonio culturale di Santa Maria di Montalbano Elicona: torna, alla sua terza edizione, “No.Strano – il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari organizzato dalla Pro Loco Santamaria APS in collaborazione con il comuni di Montalbano Elicona e San Piero Patti.

Per tre giornate, la via principale del borgo si trasformerà in un itinerario esperienziale con diversi stand espositivi dedicati non solo alle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche alla manifattura tessile, all’artigianato e alla musica tradizionale.

La manifestazione sarà inaugurata l’11 settembre, a seguito del convegno che si svolgerà alle ore 18:00 sul tema “Rete, Relazioni e Ripopolamento: il percorso virtuoso del Turismo sostenibile verso la D.M.O”.

Il confronto vedrà le testimonianze di imprenditori e operatori locali e consentirà un dialogo concreto tra istituzioni, associazioni e comunità per contrastare lo spopolamento e promuovere un turismo lento e di ritorno.

Il programma

11 settembre: convegno, taglio del nastro e apertura stand, degustazioni, spettacoli di musica e balli tradizionali siciliani, serata danzante con i De Colores Band.

12 settembre: festeggiamenti in onore di Maria SS. in Collis con messa, processione e spettacolo pirotecnico. In serata concerto Loredana Bertè Real Tribute con gli Aristos.

13 settembre: stand gastronomici e gran finale con il concerto di apertura dei Bezz Bizz e di Carlotta.