Terme Vigliatore, XV omaggio artistico di Umberto Cipriano a Maria SS Delle Grazie dal 5 al 19 settembre

Dal 5 al 19 settembre la scalinata all’incrocio tra via Benedettina Inferiore e via del Mare si trasformerà in un’esposizione d’arte sacra grazie alla quindicesima infiorata Artistica di Umberto Cipriano, che quest’anno ha scelto di riprodurre l’affresco “L’Angelo e il Contadino” di Ludovico Seitz, realizzato nel 1888 su commissione di Papa Leone XIII e custodito nei Musei Vaticani. L’opera raffigura la Grazia Divina sul lavoro dell’uomo: l’angelo indica il sole al contadino invitandolo a unire il lavoro alla preghiera affinché la Grazia di Dio lo possa illuminare, guidare, santificare. Sullo sfondo sono rappresentati i Santi canonizzati da Papa Leone XIII: in alto a sinistra, Santa Chiara di Montefalco, suora agostiniana conosciuta anche con il nome di Santa Chiara della Croce; in basso a sinistra, San Benedetto Giuseppe Labre, che predicò il Vangelo facendo pellegrinaggi ovunque e vivendo di elemosina; in alto a destra, San Lorenzo da Brindisi, frate cappuccino (dottore della Chiesa), cappellano dell’esercito cattolico raffigurato nella difesa contro i Turchi che minacciavano i territori cristiani; in basso a destra, San Carlo, vescovo “umile tra gli umili” che viene ritratto tra gli appestati a Milano, mentre somministra loro l’ Eucarestia. Infine, in primo piano, spicca un arbusto, carico di grappoli d’ uva maturi, riferito al vino eucaristico, fonte e culmine della vita cristiana.

Le immagini sono del fotografo Carmelo Alesci.