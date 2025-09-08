Oliveri, salvataggio in mare: i bagnini del Lido Baiadèra salvano una donna

Alle ore 12:00 di oggi, 8 settembre, momenti di apprensione hanno scosso la spiaggia di Oliveri. Una donna di circa 70 anni, in vacanza e intenta a fare il bagno nella zona di spiaggia libera adiacente al Lido Baiadèra, ha iniziato ad annaspare chiedendo aiuto.

Il salvataggio dei bagnini del Lido Baiadèra

I bagnini del lido, Alessio e Gioele, sono intervenuti immediatamente con prontezza e professionalità. Nel giro di pochi istanti hanno raggiunto la donna, l’hanno riportata a riva e messa in sicurezza sulla battigia.

La signora, che aveva ingerito acqua, ha ripreso conoscenza dopo alcuni minuti, per poi essere affidata ai sanitari giunti sul posto per i controlli di routine. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sicurezza in spiaggia: un presidio fondamentale

L’episodio mette in evidenza quanto sia cruciale la presenza dei bagnini sulle spiagge. Il Lido Baiadèra non tutela solo i propri ospiti, ma garantisce sicurezza anche a chi frequenta la spiaggia libera confinante, offrendo un presidio costante contro i rischi legati al mare.

La professionalità e la rapidità dimostrate dai due bagnini confermano come il loro ruolo sia essenziale per trasformare una situazione di pericolo in una storia a lieto fine.

Il salvataggio in mare a Oliveri dell’8 settembre è l’ennesima testimonianza del valore di chi lavora ogni giorno per garantire la sicurezza dei bagnanti. Grazie al sangue freddo e all’esperienza dei bagnini del Lido Baiadèra, una potenziale tragedia si è trasformata in un lieto epilogo.