Il culto della Madonna di Tindari tra storia, arte e leggenda

L’arrivo della statua a Tindari secondo la tradizione

Quando nasce il culto della Madonna di Tindari? Secondo la tradizione, l’origine della storia della Madonna nera sarebbe da collocarsi tra la fine dell’VIII secolo e l’inizio del IX, durante il periodo dell’iconoclastia – la dottrina e la lotta, nata nell’Impero bizantino a partire dalle prime disposizioni dell’imperatore Leone III Isaurico, contro le immagini sacre. In base a quanto tramandato, una nave proveniente dall’Oriente che custodiva il simulacro della Vergine strappato alla distruzione, a causa di una tempesta fu costretta a fermarsi nella baia di Marinello, ai piedi del monte su cui oggi sorge il Santuario. Placata la tempesta, l’equipaggio decise di proseguire il cammino, tuttavia non riuscì a spostare in nessun modo la nave; si pensò quindi di alleggerire il carico, ma l’imbarcazione riuscì a muoversi e a prendere il largo solo dopo che fu scaricata la cassa contenente la statua della Madonna. A quel punto la gente del luogo iniziò a portare a riva quanto era stato scaricato e, con grande stupore, aperta una cassa, trovò l’immagine della Vergine. In seguito decise di collocarla nel luogo più alto e suggestivo di Tindari.



La scoperta dopo il restauro

In realtà gli studi condotti contestualmente al restauro della statua della Madonna di Tindari – che, iniziato nell’ottobre del 1995, ci ha restituito il simulacro della Vergine nella sua originale forma medievale – hanno arricchito il racconto popolare con particolari storici, spostando in avanti la data della venuta della sacra effigie in Sicilia dall’Oriente che, comunque, rimane avvolta da un alone di mistero. Infatti, come si legge sul sito ufficiale del Santuario, nella pagina dedicata al restauro, gli elementi stilistici della statua farebbero attribuire la paternità ad un “maestro della scultura francese, originario della Borgogna o dell’Alvernia, che vive in Medio Oriente al seguito dei crociati. Forse un crociato egli stesso, operante in Siria, nei pressi della città di Tartus”; l’artista, probabilmente su richiesta di un importante committente siciliano, scolpì il simulacro utilizzando un albero di cedro, “tipico della regione, secondo la tecnica dello svuotamento del tronco praticata nel sud della Francia”.

La testimonianza di un’arte che unì diverse culture

Il simulacro della Vergine di Tindari è quindi romanico, cioè appartenente ad un periodo della storia dell’arte medievale compreso tra l’XI e il XII secolo, ma tale stile, nel caso della nostra Madonna nera, racchiude in sé elementi latini, bizantini e mediorientali e questa particolarità, testimone di un’arte che unisce e non divide, poiché sa accogliere in sé diversi apporti culturali, la rende diversa da altre Madonne, ad esempio, scolpite intorno al XII secolo nel sud della Francia o nel centro Italia. Solo per citare alcuni esempi, l’occhio che guarda con profondità, riprendendo le parole del prof. Bonanno, nel testo on line “L’icona ritrovata”, “non appartiene alla cultura latina (francese o italiana), né a quella bizantina. Si qualifica come mediorientale (siriana o palestinese)”; e ancora “sorprendente si rivela il rilievo scultoreo dell’abito del Bambino. Si tratta di modellazione bizantina, tipicizzata dalla forma “a greca”, accesa da lacche rose e rosse”, oppure “il manto medievale della Madonna, che non è secondo il canone di Bisanzio, ma della tradizione latina, si presenta color rosso con decorazioni a stelle d’oro romboidali”.

La Madonna nera di Montserrat

Invece, per inserire la Madonna di Tindari in un contesto più ampio, si potrebbe operare un collegamento con un’altra Madonna nera, la Madre di Dio di Montserrat, una scultura romanica in legno policromo del XII secolo, che, nell’aspetto generale, presenta molte analogie con la Madonna di Tindari. Denominata con affetto dal popolo La Moreneta per il colore scuro della sua pelle, la Madonna di Montserrat, il cui santuario si trova su un suggestivo monte roccioso vicino Barcellona di Spagna, è stata proclamata Patrona della Catalogna nel 1881; l’effigie risponde al modello della Madre di Dio in maestà, in posizione frontale con il bambino seduto sul grembo, al centro, in questa scultura sia la madre che il figlio portano sul capo una corona. La Madre di Dio con la mano sinistra sembra voler posare la mano sulla spalla del Bambino, mentre con la sinistra sostiene la sfera terrestre. L’Infante, invece, che alza la mano destra in segno di benedizione, nella sinistra regge una pigna, simbolo di fecondità e di vita eterna.

Nelle immagini dell’articolo, in ordine: il Santuario di Tindari visto dalla baia, altare della Madonna di Tindari nel Santuario antico, statua della Madonna di Tindari dopo il restauro, statua della Madonna di Monserrat. Di seguito alcune statuette di Madonne in trono romaniche custodite preso il Museo di Montserrat.