Anche quest’anno il comitato barcellonese Croce rossa italiana presente a Tindari

Anche quest’anno, come ormai da oltre un decennio, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto – è presente al tradizionale pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna Nera di Tindari.

Il Comitato è operativo con circa 15 unità di volontari, un’ambulanza per il primo intervento, una tenda attrezzata con presidio sanitario e barelle, un pulmino per il trasporto di persone con disabilità e una vettura operativa per il coordinamento.

Tutto il servizio è svolto in piena sinergia con il Comune di Falcone, la Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e la Polizia di Stato del Longano.