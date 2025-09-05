Strade ridotte a “colabrodo”per il passaggio della fibra ottica, intervengono i consiglieri di “Città aperta” e il presidente del consiglio

In seguito alla protesta di molti cittadini, in particolare di quelli di via Del Mare, per la parziale asfaltatura delle strade oggetto di scavo per gli interventi di passaggio dei cavi di fibra ottica, ridotte a un colabrodo, sono intervenuti i consiglieri comunali del Movimento “Città Aperta” con un’interrogazione presentata al sindaco e al consiglio comunale, a cui sarà data risposta in aula il prossimo 9 settembre.

Ad intervenire sulla questione è stato anche il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino, che ha raccolto le istanze dei cittadini, interpellando la ditta che sta eseguendo i lavori per sollecitarla ad eseguirli in maniera adeguata, assicurando nel contempo la sorveglianza da parte dei tecnici comunali sugli interventi.

“Gli interventi di passaggio dei cavi a fibra ottica – scrivono i consiglieri nell’interrogazione – hanno trasformato le strade, in particolare quelle della zona marina in un cantiere a cielo aperto, prima, e in un colabrodo poi, creando, tra l’altro, pericoli per i ciclisti circolano su quelle strade, vista la disconnessione creatasi sull’asfalto. Tale copertura temporanea è stata seguita, in alcune zone, come via Del Mare, dall’asfaltatura delle zone oggetto di scavo, che però è avvenuta parzialmente, rattoppando in maniera raffazzonata solo l’area dell’intervento e creando, quindi, una discontinuità, con relativa disconnessione, con il resto dell’asfalto stradale, facendo permanere la situazione di disagio e di pericolo, oltre che minando il decoro delle strade cittadine”.

I suddetti consiglieri chiedono, pertanto, se tale modalità sia stata concordata con l’amministrazione comunale e, in caso contrario, come la stessa intende intervenire nei confronti delle ditte appaltatrici affinché provvedano, nel modo più sollecito, a completare l’asfaltatura delle strade oggetto di intervento e a ripristinare quelle già asfaltate in maniera non conforme allo stato dell’arte.

La ditta appaltatrice, contattata telefonicamente dal presidente del consiglio comunale, ha risposto che la bitumatura sugli scavi in fibra di Open fiber continuerà ogni giorno. Dopo la zona Sant’ Antonino e Fondaconuovo, da oggi gli interventi riguarderanno la zona del torrente Longano, nelle aree del tribunale e del Liceo classico e tutta la zona del centro. Nella prossima settimana è stato già programmato un sopralluogo con i tecnici comunali.