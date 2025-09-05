Santa Lucia del Mela: inaugurato il nuovo Asilo Nido Comunale

Santa Lucia del Mela aggiunge un tassello essenziale al ventaglio dei propri servizi: in vista dell’apertura dell’8 settembre, nella giornata di ieri, 4 settembre, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Comunale.
“La rinnovata struttura, che ritorna nella disponibilità della nostra comunità, fa parte di un percorso di crescita che vuole mettere al centro i nostri bambini e che siamo certi ci porterà molto lontano”.
Queste le parole di apprezzamento sulla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela.
La cerimonia di inaugurazione è stata arricchita dalla presenza di S.E. Mons. Domenico Sigalini, Vescovo emerito di Palestrina, che ha impartito la benedizione alla nuova struttura, accompagnato da Padre Carmelo Salis.
All’evento ha partecipato anche il nuovo Dirigente Scolastico, prof. Giacomo Arena. Fin dal suo insediamento si è impegnato a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali, con l’obiettivo comune di far crescere la comunità di Santa Lucia del Mela.
Inoltre, durante la cerimonia il Sindaco, On. Matteo Sciotto, ha ringraziato la dott.ssa Giuseppina Coppolino, ex direttrice dell’asilo nido, che dopo 37 anni di servizio ha raggiunto la meritata pensione.
Dopo il taglio del nastro e la benedizione, la comunità guarda ora con entusiasmo a lunedì 8 settembre, giorno in cui i piccoli alunni varcheranno per la prima volta le porte del nuovo asilo nido comunale.