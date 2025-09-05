Il sindaco di Terme Vigliatore non risponde ad una petizione sul degrado di Acquitta, i residenti scrivono agli organi competenti

Discariche a cielo aperto, con conseguenti problemi sanitari e di sicurezza (proliferazione di blatte, topi, zanzare e rischio incendi), uso privato dello spazio pubblico e demaniale con conseguente disordine e controversie per la questione parcheggi. Sono questi alcuni dei problemi che gli abitanti della frazione di Acquitta a Terme Vigliatore hanno denunciato in una petizione indirizzata lo scorso 13 agosto al sindaco Bartolo Cipriano, riservandosi di procedere con denuncia alle autorità competenti e con un percorso legale presso la Magistratura e di informare Governo Nazionale, Regione Sicilia, enti e istituzioni preposti alla tutela del territorio, se entro quindici giorni dalla ricevuta della missiva non avrebbero riscontrato un interesse con prospettiva di soluzione immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Nella petizione, firmata da 63 persone, i residenti di Acquitta si erano dichiarati certi che “il primo cittadino avrebbe fatto di tutto per ottemperare ai suoi doveri, in modo tale da intervenire per alleviare la situazione di degrado e di grave incuria da tanto e troppo tempo ignorata, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e l’ambiente”.

Il 4 settembre, in mancanza di risposte da parte del sindaco della città delle terme, i suddetti cittadini hanno scritto agli organi competenti, tra cui il presidente della Regione siciliana, il prefetto di Messina, i carabinieri di Terme Vigliatore, i vigili del fuoco di Messina, la Procura della Repubblica di Barcellona, chiedendo “che sia i carabinieri che la procura intervengano il più presto possibile, in quanto non è più sostenibile l’attuale situazione. Le leggi noi cittadini dobbiamo rispettarle – concludono, ma anche il primo cittadino ha l’obbligo di rispettarle e farle rispettare”.