Segnalazione: mancanza di acqua nella frazione di Cannistrà e San Paolo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un utente residente nella frazione di Cannistrà e San Paolo, il quale scrive che ormai da anni i residenti sono costretti a spostarsi con la propria autovettura per riempire bidoni d’acqua, in quanto molto spesso quest’ultima manca per parecchi giorni.

L’utente scrive anche che il disservizio si protrae spesso per settimane e che di tanto in tanto vengono fornite cisterne per riempire i serbatoi, ma che si tratta di una soluzione temporanea.

Pertanto, chiede che l’Amministrazione Comunale intervenga al più presto per risolvere il problema, poichè la mancanza d’acqua crea notevoli disagi soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici.