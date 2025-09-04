Barcellona: donna si aggrappa al davanzale per sfuggire alle violenze del compagno

Nella serata di martedì 2 settembre, poco dopo le 21, una donna si è aggrappata al davanzale di una finestra del suo appartamento sito in via Roma, rimanendo sospesa nel vuoto per salvarsi dalla furia del compagno che in seguito ad una lite, l’avrebbe minacciata con un coltello.

L’avvenimento ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia, diretto dal vicequestore Carmelo Alioto, i quali hanno messo in salvo la donna, che in evidente stato di agitazione, avrebbe chiesto aiuto in strada attirando l’attenzione dei vicini e delle pattuglie della Polizia.