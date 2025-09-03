Tenta la fuga dall’auto fermata dai carabinieri, arrestato presunto pusher di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza di

reato un 25enne messinese già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di controllo del territorio nel rione di Mangialupi, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt ad

un’utilitaria con tre individui a bordo. Uno dei passeggeri, poi identificato nel 25enne indagato, con il

presumibile intento di sottrarsi al controllo, tentava di fuggire, innescando così un breve inseguimento che permetteva ai militari di bloccarlo e recuperare un panetto con oltre 100 grammi di cocaina di cui l’uomo si era disfatto gettandolo oltre il ciglio della strada.

Il giovane è stato pertanto arrestato dai militari che hanno sequestrato la droga, poi consegnata al laboratorio del Policlinico Universitario di Messina per le analisi di laboratorio. Sul mezzo fermato si trovava un 41enne arrestato dai Carabinieri in quanto destinatario di un provvedimento cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria che disponeva la detenzione domiciliare per il reato di evasione.

L’uomo è stato altresì segnalato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato,

sequestrato dai militari dell’Arma. I due arrestati si trovano ora agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.