Museo Epicentro protagonista alla Giornata Nazionale dei Piccoli Musei 2025

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto parteciperà all’Ottava Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, in programma domenica 21 settembre 2025 in tutta Italia. L’evento, organizzato dall’APM (Associazione Nazionale Piccoli Musei), è dedicato alla valorizzazione dei piccoli musei e del loro ruolo culturale e sociale.

Una giornata per scoprire il valore dei piccoli musei

La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, giunta alla sua ottava edizione, nasce per:

far conoscere il vero volto dei piccoli musei italiani;

stimolare la partecipazione dei residenti;

attrarre nuovi visitatori;

sensibilizzare le Istituzioni sul valore culturale di queste realtà.

Il programma del Museo Epicentro

Fondato nel 1994 da Nino Abbate, il Museo Epicentro aprirà gratuitamente i suoi spazi espositivi a Gala, antico casale di valore storico, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.

Il museo, riconosciuto dal MiC – Ministero della Cultura nel 2022 tra i Luoghi del Contemporaneo in Italia, ospita una collezione unica di oltre 1200 mattonelle d’arte (30×30 cm), un vero e proprio unicum a livello internazionale, con opere di artisti italiani e stranieri dal futurismo fino alle tendenze più recenti.

Come previsto dal programma APM, ogni visitatore riceverà in omaggio un souvenir in terracotta realizzato dal museo, in linea con il motto: “Entra nel cuore di un piccolo museo”.

Arte, cultura e identità a Barcellona Pozzo di Gotto

Durante l’evento saranno presenti:

Nino Abbate , fondatore del Museo Epicentro;

Salva Mostaccio , artista;

Andrea Cristelli , critico d’arte;

Gianluca Abbate, fotografo.

I visitatori potranno vivere un’esperienza unica tra le opere, il Giardino di Salve, le pubblicazioni e gli spazi dedicati all’arte contemporanea, immergendosi nell’identità culturale del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un evento da non perdere

La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei 2025 sarà una vera festa dell’arte e della cultura, occasione speciale per scoprire da vicino il Museo Epicentro e i luoghi d’arte di Gala. Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere la storia, l’identità e la creatività che rendono unico il patrimonio culturale dei piccoli musei italiani.