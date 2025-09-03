Barcellona Pozzo di Gotto, sventato tentativo di introduzione di droga nella Casa Circondariale

Un importante intervento della polizia penitenziaria ha impedito l’ingresso di una consistente quantità di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, istituto già segnato da note criticità strutturali e carenze di organico.

Droga nascosta in un pacco di pomodori

L’episodio è avvenuto presso l’U.O. dei Colloqui, dove il personale, con grande professionalità e attenzione, ha individuato un pacco sospetto destinato a un detenuto della zona. Al suo interno era stata abilmente celata una quantità rilevante di droga nascosta in alcuni pomodori.

Grazie alla prontezza degli agenti, il tentativo è stato bloccato e sono immediatamente scattate le procedure di polizia giudiziaria previste per risalire ai responsabili.

Il ruolo decisivo della polizia penitenziaria

Nonostante le difficoltà quotidiane legate alla mancanza di personale e alle condizioni strutturali dell’istituto, gli agenti hanno dimostrato ancora una volta grande senso del dovere e dedizione. L’azione è stata coordinata seguendo le direttive del responsabile del reparto, momentaneamente convalescente.

La O.S. (Organizzazione Sindacale) ha espresso un plauso al personale coinvolto, sottolineando la costante attenzione con cui la polizia penitenziaria affronta le continue azioni malavitose che mirano a introdurre droga e oggetti non consentiti all’interno delle carceri.

Settembre, il “mese in blu”

L’episodio si inserisce in un contesto di più ampio malessere che interessa tutto il comparto penitenziario. Proprio nel mese di settembre, il Consipe ha ribattezzato questo periodo come il mese in blu, organizzando il 25 manifestazioni davanti a tutti i provveditorati d’Italia per dare voce alle richieste degli agenti.

Le dichiarazioni della Procura

La notizia arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva già denunciato le gravi carenze del sistema penitenziario locale, dove non mancano impegno e professionalità, ma risultano evidenti le difficoltà strutturali e organizzative.

Richiesta di riconoscimenti per il personale

Alla luce di questo ennesimo intervento positivo, la O.S. ha chiesto all’autorità dirigente di attivare le procedure necessarie per il riconoscimento delle ricompense al personale di polizia penitenziaria che si è distinto nel servizio.