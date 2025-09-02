Premiazione studenti meritevoli: le immagini della cerimonia

A cura di - Cultura, Attualità

Venerdì 29 agosto, presso il Teatro “Placido Mandanici”, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli. Quest’anno ad aver terminato il ciclo di studi con 100, 100 e lode e 10 sono stati oltre 207 studenti provenienti da tutti gli Istituti Scolastici del comprensorio.

La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, si è aperta con i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero, che ha subito passato la parola alla conduttrice, l’influencer Alessia Spidalieri.

Barcellona: l’elenco degli studenti centisti e degli alunni delle medie con dieci
Galleria fotografica a cura di Salvatore Savasta.

