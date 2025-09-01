Expo Oliveri 2025 chiude la ventesima edizione con un record di pubblico

Con il calare delle luci sull’ultima serata, si è conclusa la 20ª edizione di EXPO OLIVERI, la fiera commerciale più grande della Sicilia, confermatasi anche quest’anno come punto di incontro tra generazioni, culture e tradizioni. Un’edizione ricca di eccellenze agroalimentari, eventi del GAL Tirrenico “Borghi e Monti d’aMARE”, novità di prodotto e curiosità artigianali, dagli stand di cucina con dimostrazioni e offerte speciali ai gioielli personalizzati, fino alla fotografia dell’iride trasformata in collana o bracciale. Un crocevia di colori, sapori e creatività che guarda già all’edizione 2026.

Un evento che, da vent’anni, trasforma il Campo Sportivo di Oliveri in un vivace crocevia di persone, esperienze e creatività, capace di attrarre visitatori e operatori anche da fuori regione e dall’estero.

L’edizione 2025 ha rafforzato il ruolo della fiera come spazio intergenerazionale e internazionale, luogo di dialogo e confronto, di promozione del territorio e di incontro tra comunità.

Tra i momenti più significativi. il Villaggio Enogastronomico del progetto a Regia GAL Tirrenico con il Festival “Borghi e Monti d’aMARE”, svolto dal 14 al 16 agosto.

Una tre giorni di eccellenze agroalimentari, cooking show, talk e degustazioni gratuit al centro della Sicilia che si racconta con iniziative di valorizzazione delle produzioni locali e dei prodotti tipici ed identitari del GAL Tirrenico. Una tre giorni che ha unito divulgazione, promozione e spettacolo, rafforzando il ruolo della fiera come catalizzatore di energie e competenze.

“Chiudere questa ventesima edizione con tanta energia ci emoziona. EXPO OLIVERI è uno spazio che unisce generazioni: un luogo dove ogni visita è un ricordo e ogni esperienza un’opportunità. Il grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento. Già pensiamo all’edizione del prossimo anno”, ha dichiarato Giusy D’Amico, organizzatrice della fiera.

EXPO OLIVERI si conferma quindi un evento unico, capace di coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Lo sguardo è già rivolto al 2026, con la promessa di nuove sorprese e nuove emozioni