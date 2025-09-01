Domenica 21 settembre al Parco Museo Jalari il Gustatio day

Domenica 21 settembre, presso il Parco Museo Jalari di Barcellona P.G. avrà luogo il “Gustatio day”.

L’evento, organizzato dall’associazione enogastronomica culturale Gustatio per lanciare pubblicamente il progetto associativo, vedrà la partecipazione di tre grandi protagonisti della scena gastronomica italiana:

Gabriele Bonci – il “Michelangelo della pizza”, innovatore e punto di riferimento della panificazione italiana.

Filippo La Mantia – chef e ristoratore palermitano, maestro nel raccontare la Sicilia con piatti ricchi di tradizione e cuore.

Giuseppe Manilia – maestro pasticcere e campione del mondo di pasticceria, ambasciatore dell’eleganza e della precisione in ogni creazione dolciaria.

Particolarmente ricco il programma, che prevede tra le altre cose: masterclass, degustazioni, momenti di divulgazione e di intrattenimento.

Programma – Gustatio Day Domenica 21 settembre 2025 – Parco Museo Jalari, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Ore 9.30 – 13.30 | Masterclass esclusiva con Gabriele Bonci

•Una lezione unica con il maestro dei lievitati.

Ore 14.30 – 16.30 | Degustazione di vini e piatti d’autore

•Vini scelti da Giuseppe Lo Presti (Enoteca La Botte) e presentati insieme a Emanuele Fioretti (Argosalottoolistico), con la collaborazione di E20divini.

•Abbinamenti con piatti esclusivi di:

* Gabriele Bonci

* Filippo La Mantia

* Giuseppe Manilia

Ore 17.00 | Apertura evento GUSTATIO DAY

La Mostra collettiva “L’Arte del Gusto”

•Inaugurazione ufficiale della mostra artistica di fotografia, pittura e poesia dedicata al rapporto tra cibo e creatività, con interventi di Filippo La Mantia e Salvatore Pietrini.

•Laboratori di fotografia a cura dell’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo.

•Area salute con dietisti e nutrizionisti: consulenze e approfondimenti sulla sana alimentazione, con intervento di Gabriele Bonci.

•Laboratorio espressivo e creativo a cura della cooperativa sociale “Progetto Dopo di Noi” (centro dedicato all’autismo), con intervento di Giuseppe Manilia.

Ore 17.00 | Apertura area fieristica

•Selezione di aziende agricole e artigiani del gusto siciliani e nazionali con prodotti unici e ricercati.

•Possibilità di conoscere i produttori, degustare e acquistare i prodotti esposti.

Ore 18.30 | Tavola rotonda – “Il valore culturale e sociale del cibo”

Con la partecipazione di:

•Critici enogastronomici di rilievo nazionale

•Prof. Luigi Dugo, Professore Emerito di Chimica degli Alimenti – Università di Messina

•Prof. Gaetano Previti, Presidente Gustatio

•Gabriele Bonci, Filippo La Mantia, Giuseppe Manilia

•Prof.ssa Delfina Guidaldi, Preside dell’I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo

•Pinuccio Calabrò, Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto

Ore 19.30 | Grande degustazione serale

•Oltre 20 ristoratori, cantine e birrifici selezionati con piatti d’autore e vini delle migliori cantine del territorio.

•Un’area dedicata ai cocktail al caffè e ai superalcolici.

•Talk e testimonianze.

•Premiazione delle attività storiche di Barcellona Pozzo di Gotto, con consegna della targa da parte dei consiglieri dell’associazione e dell’Assessore al Turismo del Comune.

•Interventi dei principali sponsor, dei ristoratori e dei produttori.

•Musica live con il gruppo Atmosfera Blu.