Capo d’Orlando, intensificati i controlli della Polizia di Stato: oltre 500 persone identificate

Fine settimana di controlli straordinari sul territorio da parte della Polizia di Stato, che ha intensificato le attività di prevenzione e sicurezza pubblica nel comune e nel suo hinterland.

Controlli straordinari per la sicurezza urbana

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno presidiato strade, autostrade e i luoghi di maggiore aggregazione: stabilimenti balneari, discoteche e locali notturni.

L’operazione è stata disposta dal Questore di Messina, Annino Gargano, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza urbana e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti presenti sul territorio.

I numeri dell’operazione

519 persone identificate

283 veicoli controllati

8 soggetti sottoposti a misure restrittive monitorati

3 perquisizioni personali effettuate

Nell’ambito dei posti di controllo, sono state elevate 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada:

1 veicolo privo di assicurazione obbligatoria (con sequestro del mezzo)

2 casi di mancata revisione periodica

1 guida con patente scaduta (ritiro del documento)

L’importo complessivo delle contravvenzioni ammonta a circa 1.500 euro.

Sicurezza al centro: ulteriori controlli in programma

La Questura di Messina ha annunciato che i controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia a Capo d’Orlando sia in altri comuni della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la prevenzione dei reati.