ASP Messina: il dott. Paolo Calabrò denuncia gestione fallimentare e bavaglio alla verità

Le recenti “fughe di notizie” sull’ASP di Messina hanno messo in luce le criticità della gestione sanitaria locale. Secondo il dott. Paolo Calabrò, queste informazioni hanno dato fastidio soltanto a chi vorrebbe “mettere il bavaglio alla verità”, impedendo ai cittadini di conoscere cosa realmente accade nelle strutture ospedaliere.

Trasparenza e diritto all’informazione

Per Calabrò, la reazione dell’ASP è stata sbagliata: invece di affrontare le problematiche, l’Azienda ha considerato le notizie come un attacco esterno, dimenticando che spesso arrivano proprio da chi vive quotidianamente l’esperienza sanitaria.

La stampa, nel suo ruolo imparziale, ha il compito di informare la cittadinanza sulle carenze ospedaliere così come sui servizi efficienti, e questo dovrebbe essere visto come un contributo prezioso, non come una condanna.

La critica al comportamento dell’ASP di Messina

Il dott. Calabrò sottolinea come l’ASP abbia reagito “nel peggiore dei modi”, dimostrando nervosismo e una certa arroganza istituzionale. Secondo lui, il vero problema non è la divulgazione delle criticità, ma l’incapacità di trovare soluzioni concrete ai disservizi sanitari.

Un’ASP credibile dovrebbe ascoltare i suggerimenti, accettare il confronto e valorizzare le segnalazioni, non reprimerle.

Il ruolo del COAS e la risposta inadeguata dell’ASP

Il sindacato COAS, ricorda Calabrò, ha portato avanti argomentazioni fondate su riferimenti giuridici e normativi, rivolgendosi anche agli Organi Istituzionali Superiori. Non si tratta quindi di “contestazioni strumentali”, come sostenuto dall’ASP, bensì di un legittimo esercizio del ruolo sindacale.

La risposta dell’ASP, definita “inadeguata sia nella sostanza che nella forma”, ha mostrato mancanza di rispetto verso le funzioni del sindacato e verso i principi di confronto democratico.

Un clima di paura tra i dipendenti

Secondo il dott. Calabrò, il presunto “bavaglio imposto ai dipendenti critici” è segno di debolezza e non di forza. Questa scelta ha soltanto generato un clima di paura e tensione all’interno delle strutture ospedaliere.

Alcuni dipendenti sembrano essere preoccupati a dimostrare fedeltà all’amministrazione, pur cercando di svolgere il loro ruolo nel migliore dei modi: con questa riflessione si chiude la nota del dott. Calabrò.