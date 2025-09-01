Ancora critiche all’ASP, il COAS Sicilia contro il “silenzio stampa” dell’ente: “Un atto illegittimo che viola legge e Costituzione”

Il COAS Medici Dirigenti Sicilia dichiara guerra alla direttiva dell’ASP di Messina che imporrebbe un vero e proprio “silenzio stampa” a medici e dipendenti. Una misura definita dal sindacato “illegittima, intimidatoria e in contrasto con la Costituzione”, tanto da aver già portato a una segnalazione formale presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

“Un atto di censura contrario al diritto”

Secondo quanto dichiarato dal sindacato, il provvedimento dell’ASP di Messina rappresenta un attacco diretto alla libertà di espressione (art. 21 Costituzione) e alla normativa sul whistleblowing (D. Lgs. n. 24/2023), che tutela i lavoratori pubblici da sanzioni o ritorsioni in caso di segnalazioni di illeciti o criticità.

“La direttiva non è un richiamo al dovere – spiega il COAS – ma una misura ritorsiva, vietata dalla legge. Si tratta di un atto nullo, passibile di sanzioni da parte dell’ANAC fino a 50.000 euro”.

Clima di timore tra i dipendenti

Il sindacato denuncia il rischio che la misura dell’ASP generi un clima di paura tra medici e personale sanitario, con l’obiettivo di scoraggiare eventuali denunce di malfunzionamenti o abusi.

“Le cosiddette ‘fughe di notizie’ – sottolinea il COAS – sono nella maggior parte dei casi un atto di coraggio e onestà, strumenti fondamentali nella lotta alla corruzione e alla cattiva amministrazione”.

L’appello ai lavoratori: “Non fatevi intimidire”

Il COAS invita i dipendenti a non cedere alle pressioni e a continuare a segnalare criticità e illeciti:

“La legge è dalla vostra parte. Il sindacato difenderà ogni lavoratore da ritorsioni e intimidazioni. Ogni atto subito sarà denunciato e perseguito nelle sedi competenti”.

Segnalazione già inoltrata all’ANAC

Il sindacato, guidato dal segretario regionale dott. Mario Salvatore Macrì, ha già depositato una segnalazione all’ANAC, chiedendo un intervento immediato per verificare le responsabilità e applicare le sanzioni previste.

Il caso apre un nuovo fronte di tensione tra il sindacato dei medici dirigenti e l’ASP di Messina, riportando al centro del dibattito pubblico i temi della trasparenza amministrativa, della tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità del sistema sanitario.