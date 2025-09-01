Aggressione al dott. Panarello, la nota della Segreteria Provinciale di Azione

L’aggressione subita dal dott. Aldo Panarello, stimato medico di base ed ex sindaco di Saponara, continua a suscitare sdegno e preoccupazione. Anche il partito Azione è intervenuto con una nota ufficiale per esprimere solidarietà al professionista e alla sua famiglia, con l’augurio di una pronta ripresa.

Un episodio che richiama un tragico precedente

L’episodio si è consumato nello stesso studio medico in cui, anni fa, fu ucciso il dott. Vittorio Meli. Un richiamo drammatico che, secondo Azione, mette in evidenza come la professione del medico di medicina generale sia oggi sempre più esposta a rischi, tensioni e aggressioni.

Condizioni di lavoro sempre più difficili

Nella nota, Azione sottolinea le crescenti difficoltà che caratterizzano il lavoro dei medici di famiglia, primo presidio sanitario sul territorio. Tra i principali problemi evidenziati:

sovraccarico burocratico , che riduce il tempo da dedicare ai pazienti;

mancanza di tutele legali , con lo “scudo penale” ancora in sospeso e il timore costante di denunce e ritorsioni;

responsabilità improprie, con i medici spesso caricati di compiti derivanti da falle strutturali del sistema sanitario.

Un rapporto di fiducia messo a rischio

Questi fattori, prosegue la nota, non solo mettono a repentaglio la serenità dei professionisti, ma minano anche il rapporto di fiducia tra medico e paziente, che rappresenta il cuore della medicina territoriale.

L’appello alle istituzioni

Azione chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni per:

garantire maggiore sicurezza ai medici;

ridurre il peso della burocrazia ;

riconoscere il ruolo insostituibile della medicina di base all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Una professione da proteggere

«Non possiamo accettare – conclude la nota – che chi dedica la propria vita alla salute pubblica diventi bersaglio di violenza o capro espiatorio delle inefficienze del sistema. Restituire dignità e sicurezza ai medici di base significa rafforzare uno dei pilastri della sanità italiana».