Posticipati i lavori di ripristino pavimentazione svincolo autostradale di Barcellona

Sono stati posticipati i lavori di pavimentazione dello svincolo autostradale di Barcellona.

A comunicarlo è stato il sindaco della città del Longano Pinuccio Calabrò: “Dopo aver appreso della programmazione di questo intervento – afferma – ho immediatamente interloquito con l’assessore regionale alle Infrastrutture, On.le Alessandro Aricò, con il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), Dott. Filippo Nasca, e con l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, Dott. Santi Trovato.

​La sinergia e la collaborazione tra le istituzioni sono state fondamentali per individuare la soluzione migliore, volta a evitare i disagi alla viabilità che i lavori avrebbero potuto causare. Il CAS ha pertanto accolto la nostra richiesta e ha disposto che l’intervento venga eseguito, con riduzione dei tempi di intervento, solo dopo l’apertura del Ponte del Mela, prevista entro la metà del mese di settembre. Questo coordinamento tra gli enti dimostra l’impegno comune a tutelare i nostri cittadini. Ringrazio l’Assessore Aricò, il Presidente Nasca e l’Ingegnere Trovato per la loro disponibilità e per la sensibilità dimostrata”.