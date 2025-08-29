Infiltrazioni mafiose nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, il deputato La Vardera chiede alla Regione azioni concrete

Il deputato regionale Ismaele La Vardera, con un’interrogazione, chiede se le autorità regionali siano a conoscenza della gravità della situazione a Mazzarrà Sant’Andrea, se intendano inviare con urgenza ispettori per verificare la regolarità amministrativa e degli appalti dal 2018 al 2023, e se ritengano necessario informare l’Assemblea Regionale Siciliana sulle azioni adottate per prevenire e contrastare eventuali condizionamenti mafiosi o corruttivi nelle amministrazioni comunali.

L’interrogazione arriva dopo che la Procura distrettuale antimafia di Messina ha avviato un nuovo troncone d’inchiesta riguardante l’ex boss ed ex collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano, già capo del clan dei cosiddetti “Mazzarroti”, fazione legata alla famiglia mafiosa dei barcellonesi.

Secondo le ricostruzioni investigative, Bisognano avrebbe tentato di rientrare nel settore degli appalti pubblici e delle manutenzioni di lavori commissionati dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, tramite l’interposizione dei fratelli Antonino e Davide Giardina, ai quali sarebbero stati intestati fittiziamente beni e due società (A.GI.LA. srl e Pretoria srl), già sottoposte a sequestro. Nell’ambito delle indagini, l’imprenditore Antonino Giardina, attualmente detenuto, ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del sindaco Carmelo Pietrafitta e del geometra Giuseppe Di Natale, esperto tecnico nominato con delibera di Giunta del 6 agosto 2022.

A seguito delle accuse, la DDA di Messina ha emesso l’ 8 agosto 2023 un decreto di perquisizione e sequestro, eseguito dal Nucleo investigativo dei Carabinieri, con interventi presso le abitazioni degli indagati, gli uffici comunali e locali riconducibili a funzionari dell’ente.