“Fantasia”: la Notte dell’Arcobaleno di Gigliopoli

La Notte Arcobaleno di Gigliopoli a Milazzo quest’anno ha visto andare in scena lo spettacolo “Fantasia”, nella cornice della Fondazione Lucifero, realizzato dai bambini della colonia estiva con il supporto dei volontari dell’associazione “Il Giglio”, in conclusione delle attività.

Lo spettacolo ha rappresentato un’occasione di riflessione e crescita collettiva: non solo rappresentazione, ma anche momento educativo.

Il presidente dell’associazione “Il Giglio”, Enzo Scaffidi, ha espresso il proprio entusiasmo per l’evento capace di “aprire le porte alla comunità e condividere valori di solidarietà e rispetto”. Inoltre, ha evidenziato l’importanza del lavoro estivo svolto con i bambini della Colonia da giugno ad agosto, in un luogo sicuro e “lontano dal caos”.

Si tratta di un appuntamento annuale, ormai diventato tradizione, per celebrare il momento conclusivo delle attività estive della colonia.

Sul palco, i bambini hanno dato vita a uno show carico di entusiasmo e magia, mentre dietro le quinte volontari e operatori hanno curato scenografie, costumi e testi per rendere l’evento ancora più speciale.

La serata ha richiamato tante famiglie, che hanno potuto nuovamente vivere la Notte dell’Arcobaleno immersi in una cornice di natura incontaminata.