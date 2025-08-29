“Donne in Cattedra”: premio alla milazzese Sofia Mezzasalma

Presso la Protomoteca in Campidoglio, il 5 settembre 2025 si terrà la XXV edizione del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0, quest’anno dedicata al tema “Donne in Cattedra”. Un evento che celebra il pensiero femminile e il suo ruolo centrale nella cultura, nelle istituzioni, nella scienza e nell’educazione.

Tra le protagoniste dell’edizione 2025 ci sarà anche la dott.ssa Sofia Mezzasalma di Milazzo, insignita di uno dei prestigiosi riconoscimenti. Il premio, conferito nell’ambito della cerimonia ufficiale, rappresenta un importante traguardo per la giovane professionista, che si aggiunge così al gruppo delle eccellenze femminili premiate in questa edizione. Ad essere insignito del Premio Marie Curie è la sua opera prima “Schegge traumatiche. Kim Noble e le sue venti personalità“.

Accanto a lei, riceveranno il riconoscimento altre personalità di spicco come la scrittrice Alessandra D’Egidio, la Principessa Elettra Marconi, la dott.ssa Laura Mazza, la dott.ssa Rossana Lanati, la prof.ssa Orietta Muzzi e la giornalista Ilaria Solazzo.

La cerimonia, organizzata in collaborazione con Accademia Tiberina, UniMarconi e Cattedra delle Donne, si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con interventi accademici e momenti di confronto culturale, moderati dalla prof.ssa Antonietta Micali. Durante l’evento sarà consegnato anche il Premio Marie Curie, assegnato sia a figure femminili che a due uomini – Stefano Gori e Igor Ukman – in un segno di inclusione e superamento delle barriere di genere.

Non mancheranno i premi alla carriera: il Premio Cartagine 2.0 andrà al Presidente dell’Accademia Tiberina, mentre il Premio alla Carriera G. Belli – F. Lami sarà consegnato al Presidente dell’Accademia Cartagine 2.0.

La giornata, che vedrà anche momenti musicali con il cantautore Giulio Nicolosi, si concluderà con la Cena di Gala presso il ristorante Le Mille e una Notte.