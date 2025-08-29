Barcellona, svincolo autostradale chiuso dal primo settembre

Sarà chiuso dalle ore 5 del 1° settembre sino alle ore 24 del 3 settembre il traffico veicolare dello svincolo di Barcellona in uscita per i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia.
Dalle ore 5 del 3 settembre sino alle ore 24 del 5 settembre invece la chiusura, sempre per i veicoli di entrambi i sensi di marcia, riguarderà l’entrata dello svincolo.
Lo ha comunicato il Consorzio Autostrade Siciliane. Tale chiusura risponde alla necessità di proseguire i lavori di manutenzione della tratta A/20 Villafranca-Patti per il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti.
Al momento, quindi, l’alternativa è di utilizzare le uscite e le entrate degli svincoli di Milazzo o Falcone.