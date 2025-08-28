Segnalazione: spazzatura sulla spiaggia di Cicerata

A cura di - Segnalato, Attualità

La spiaggia di Cicerata continua a versare in condizioni degradanti: rifiuti di ogni genere sparsi tra la sabbia, tra sacchi pieni di immondizia, sedie, sigarette e plastica di ogni genere. Questa condizione rappresenta un grave rischio per l’igiene di famiglie e bambini che quotidianamente frequentano la spiaggia.

Motivo per cui pubblichiamo questa segnalazione affinchè si possa intervenire al più presto per risolvere questa situazione, per permettere a chi frequenta la spiaggia di godersi gli ultimi giorni d’estate in totale tranquillità.

 

Immagine-WhatsApp-2025-08-27-ore-16.42.42_6bb9d30d-768x1024 Segnalazione: spazzatura sulla spiaggia di Cicerata
Immagine-WhatsApp-2025-08-27-ore-16.42.43_21939a77-768x1024 Segnalazione: spazzatura sulla spiaggia di Cicerata
Immagine-WhatsApp-2025-08-27-ore-16.42.43_43052567-768x1024 Segnalazione: spazzatura sulla spiaggia di Cicerata
Immagine-WhatsApp-2025-08-27-ore-16.42.43_d0d0eda3-768x1024 Segnalazione: spazzatura sulla spiaggia di Cicerata
.
.
.