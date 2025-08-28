Sanità, la nota dell’On. Tommaso Calderone all’Assessore alla Salute Faraoni

In una nota di risposta all’Assessore alla Salute Faraoni, l’On. Tommaso Calderone evidenzia l’urgenza di verificare i lavori programmati per gli Ospedali di Milazzo e Barcellona e di chiarire se la loro organizzazione e pianificazione siano stati elaborati con la competenza necessaria.

Inoltre, chiede che vengano acquisiti tutti i piani strategici per l’effettuazione dei lavori operati nel tempo dalla Direzione.

Riguardo a quanto scritto dall’Assessore Faraoni, afferma:

“Avrebbe sicuramente evidenziato come nella stessa stanza dove si effettuano esami endoscopici è allocata una scrivania in cui opera un infermiere che si occupa di farmacia e magazzino; avrebbe altresì evidenziato come i pazienti siano costretti a spogliarsi non in uno spogliatoio, bensì in un bagno.

In relazione alla mancanza di personale nel reparto Neurologia sorprende il fatto che la risposta sia stata data soltanto in relazione all’unico neurologo neo assunto e non anche ai servizi effettuati e alla carenza di personale infermieristico e altro.”

Passando al trasferimento di Medicina Interna da Milazzo a Barcellona, Calderone evidenzia come nella nota di Faraoni sia stato indicato solo il numero di medici, infermieri e OSS, senza che venga specificato se il numero sia sufficiente a garantire la funzionalità del reparto.

Per quanto riguarda il reparto di Ostetricia e Ginecologia, l’On. Calderone mette in evidenza come la maggior parte dei lavori siano stati effettuati dopo la pubblicazione della sua nota.

“Chi aveva la responsabilità del reparto e chi aveva la vigilanza sul responsabile sono stati interpellati al fine di chiarire perché questi lavori sono sati effettuati soltanto dopo la nota dello scrivente?”

“In definitiva, il sottoscritto non si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta fornita da Codesto Assessorato che invita ancora una volta ad adottare ogni opportuna e legittima iniziativa a tutela della Salute Pubblica e dei cittadini del comprensorio di Milazzo e Barcellona P.G.”