Milazzo: incendio in via Due Bagli, Vigili del Fuoco a lavoro per spegnerlo

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un deposito edile nei pressi della frazione Santa Marina a Milazzo, esattamente in via Due Bagli. Le fiamme sono state notate intorno alle 16:15 di oggi, con una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti e i bagnanti della riviera di Ponente. La colonna di fumo nero era visibile fino a Cicerata e nell’aria si percepiva la puzza di fumo.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’incendio si è sviluppato in un deposito situato vicino alla scuola Agraria, poco prima della frazione Santa Marina. Al momento del divampare del fuoco, è saltata la corrente elettrica in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento, non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e la Protezione Civile e la squadra Enel impegnata nel ripristino della corrente elettrica.