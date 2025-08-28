Messina, maxi operazione antidroga: tre arresti per traffico e spaccio di crack

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone già note alle Forze dell’Ordine.
Gli indagati, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Le indagini: base operativa nel villaggio Aldisio
L’operazione è il risultato delle indagini condotte dai Carabinieri tra febbraio e dicembre 2023, che hanno documentato l’attività di un sodalizio criminale attivo a Messina.
-
La piazza di spaccio era organizzata in abitazioni fatiscenti nel villaggio Aldisio, attive h24.
-
La zona era divenuta un punto di riferimento per consumatori di droga provenienti da Messina e provincia.
-
Per proteggere la droga, gli indagati utilizzavano inferriate, porte blindate e sistemi di videosorveglianza, eludendo i controlli di polizia.
Crack e marijuana al centro del traffico di droga
Un dato particolarmente allarmante emerso dalle investigazioni riguarda la diffusione del crack, una sostanza altamente pericolosa in grado di indurre forte dipendenza e rapida assuefazione psicologica.
-
L’attività illecita generava un giro d’affari di circa 100.000 euro al mese.
-
In alcune giornate sono state documentate fino a 100 cessioni di droga.
-
Nel corso delle indagini sono state sequestrate ingenti quantità di crack e marijuana, poi analizzate dal R.I.S. di Messina.
Arresti e provvedimenti
Durante le indagini:
-
2 persone sono state arrestate in flagranza di reato;
-
7 soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria;
-
91 assuntori di droga segnalati alla Prefettura di Messina.
Alla conclusione delle operazioni:
-
Due degli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Messina Gazzi;
-
Il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.