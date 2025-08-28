Messina, maxi operazione antidroga: tre arresti per traffico e spaccio di crack

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone già note alle Forze dell’Ordine.

Gli indagati, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini: base operativa nel villaggio Aldisio

L’operazione è il risultato delle indagini condotte dai Carabinieri tra febbraio e dicembre 2023, che hanno documentato l’attività di un sodalizio criminale attivo a Messina.

La piazza di spaccio era organizzata in abitazioni fatiscenti nel villaggio Aldisio , attive h24.

La zona era divenuta un punto di riferimento per consumatori di droga provenienti da Messina e provincia .

Per proteggere la droga, gli indagati utilizzavano inferriate, porte blindate e sistemi di videosorveglianza, eludendo i controlli di polizia.

Crack e marijuana al centro del traffico di droga

Un dato particolarmente allarmante emerso dalle investigazioni riguarda la diffusione del crack, una sostanza altamente pericolosa in grado di indurre forte dipendenza e rapida assuefazione psicologica.

L’attività illecita generava un giro d’affari di circa 100.000 euro al mese .

In alcune giornate sono state documentate fino a 100 cessioni di droga .

Nel corso delle indagini sono state sequestrate ingenti quantità di crack e marijuana, poi analizzate dal R.I.S. di Messina.

Arresti e provvedimenti

Durante le indagini:

2 persone sono state arrestate in flagranza di reato;

7 soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria;

91 assuntori di droga segnalati alla Prefettura di Messina.

Alla conclusione delle operazioni: