Messina, il Questore adotta due “Daspo Willy” per gli autori dell’omicidio in Piazza Lo Sardo

A seguito dei fatti che domenica scorsa hanno comportato l’arresto, da parte della Polizia di Stato, di due uomini colti nella fragranza del reato di tentato omicidio commesso in piazza Lo Sardo, è stata avviata un’attività istruttoria da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Messina.

In particolare, la valutazione della Questura ha tenuto conto del fatto che in piazza Lo Sardo sono presenti numerosi esercizi aperti al pubblico, meta di ritrovo anche per i più giovani e che i fatti hanno determinato un serio rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, sono stati soprattutto i numerosi precedenti a carico dei due autori a determinare la convalida e l’applicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare della custodia in carcere.

Con i provvedimenti adottati ieri, ai due arrestati è stato imposto dal Questore di Messina Annino Gargano, il D.AC.UR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), conosciuto come “Daspo Willy” il Divieto di accesso e di stazionamento nelle vicinanze dei pub ed ai locali di pubblico trattenimento dell’intera provincia di Messina per due anni.