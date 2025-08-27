Suicidio nel carcere di Barcellona: Verzera segnala al Ministero della Giustizia

Un nuovo tragico suicidio nella casa circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto. Nei giorni scorsi un 48enne si sarebbe tolto la vita, il terzo caso in sei mesi.

La situazione, unita alle problematiche già sollevate rispetto alla sicurezza all’interno della struttura, ha allarmato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona, Giuseppe Verzera, il quale ha inviato una segnalazione presso il Ministero della Giustizia.

Gli avvenimenti

L’uomo, un 48enne di nazionalità indiana, nel pomeriggio di lunedì scorso, durante l’ora d’aria, si sarebbe allontanato dalla propria cella per fare una doccia. Coprendo poi i propri movimenti con i rumori dovuti al fruscio dell’acqua, avrebbe attorcigliato un lenzuolo, poi utilizzato per impiccarsi.

In seguito, sarebbe stato trovato senza vita dai compagni, i quali avrebbero subito allarmato il personale della Polizia penitenziaria. A nulla sarebbero però serviti gli interventi delle guardie, in quanto l’uomo era ormai senza vita.

Tali circostanze non risultano isolate: negli ultimi sei mesi, infatti, in altre due situazioni si erano verificati dei suicidi con simili dinamiche.

La segnalazione e le criticità

Il procuratore Giuseppe Verzera ha voluto, dunque, segnalare al Ministero della Giustizia la situazione, evidenziando la scarsa sicurezza all’interno della struttura, che negli ultimi mesi si era resa protagonista di più evasioni, casi di violenza, rinvenimenti di telefoni cellulari e non solo.

Il problema risiederebbe, soprattutto, nell’inadeguatezza della struttura, nata come manicomio criminale nel 1925 – in seguito OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario), prima di essere convertito in casa circondariale – ma anche nella carenza di organico: una criticità riscontrata oggi nella maggior parte delle case circondariali.