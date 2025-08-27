Messina, maltratta madre e compagna: arrestato 31enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere adottata con ordinanza del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un trentunenne messinese, per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di estorsione, entrambi posti in essere sia ai danni della madre che della compagna.

Gli avvenimenti

In particolare, nella giornata del 24 luglio scorso, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “1 1 2”, la richiedente ha segnalato alla Sala Operativa della Questura di Messina la presenza di suo figlio il quale, in stato di escandescenza, bussava ripetutamente alla porta con l’intento di farvi accesso.

Gli agenti delle Volanti, accorsi repentinamente sul posto, dopo essersi sincerati delle condizioni della donna, in quel momento turbata ed impaurita, appuravano che l’uomo si era già allontanato qualche istante prima.

In particolare, la donna riferiva che il figlio, abituale assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche, qualche istante prima, con fare aggressivo e violento, mentre proferiva frasi minacciose, aveva bussato insistentemente alla porta della sua abitazione ma, quest’ultima, impaurita dagli episodi pregressi, aveva deciso di non aprire la porta, contattando immediatamente le Forze dell’Ordine.

La donna, inoltre, asseriva che il figlio, già in diverse occasioni, a seguito di ripetuti dinieghi in ordine alla richiesta di elargizione di denaro, aveva reagito andando su tutte le furie e danneggiando oggetti e suppellettili di quell’abitazione.

A seguito di più approfondita attività svolta dalla Polizia Giudiziaria, è stato ricostruito quanto accaduto ed appurato che la condotta di maltrattamenti ed estorsiva nei confronti della madre era stata perpetrata dal trentunenne anche nei confronti della compagna ed aveva assunto i connotati della reiterazione nel tempo.