Ennesimo suicidio in carcere, Ugl Messina: “Il carcere deve essere un luogo di redenzione e recupero”

L’UGL Messina esprime profondo cordoglio e tristezza per la tragica morte del giovane detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Questo ennesimo suicidio – dichiara Tonino Sciotto, segretario generale Ugl Messina – il terzo negli ultimi tre mesi in quell’istituto, non è solo una statistica, ma il segno tangibile di un dolore e di una disperazione che il sistema penitenziario non riesce a contenere.

La morte di una persona, in qualsiasi contesto, è una sconfitta per tutti. Quando avviene in un luogo di reclusione, in cui lo Stato ha il dovere di tutelare la vita, è una sconfitta ancora più pesante. Questo non è il momento per sterili polemiche, ma per un urgente e serio appello a tutte le istituzioni.

Non si può più far finta che il problema non esista. Il sovraffollamento, la carenza di personale e la mancanza di risorse sono fattori che, uniti, creano un ambiente insostenibile sia per i detenuti che per gli operatori.

Misure come lo “svuota-carceri” o la riduzione della pena (e della sua certezza) non fanno altro che spostare il problema senza risolverlo alla radice.

Si deve agire invece per cambiare l’esperienza detentiva stessa, perché il carcere non può e non deve essere un luogo di pura punizione, ma un luogo di rieducazione e recupero. E per raggiungere questo obiettivo, senza fare concessioni illogiche, dalle parole si deve passare ai fatti. La nostra proposta è chiara e pragmatica:

Assunzioni immediate: serve un massiccio piano di assunzioni nella Polizia Penitenziaria per colmare i vuoti d’organico, garantendo turni sostenibili e maggiore sicurezza per tutti.

Migliori condizioni di lavoro: stipendi dignitosi e percorsi di formazione per gli agenti, che ogni giorno affrontano un compito delicato e logorante.

Un carcere più umano: un ambiente equilibrato che offra non solo la possibilità di scontare la pena, ma anche di meditare e prepararsi al reinserimento nella società.

La dignità e la vita di ogni persona, dentro e fuori le mura di un carcere, sono un valore assoluto. L’UGL Messina lancia un grido di allarme e un invito a un cambiamento prima che si debba piangere la prossima vittima”.