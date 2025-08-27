Barcellona P.G., ingiurie a un assessore: condannata una dipendente comunale a risarcire 3mila euro

Con sentenza depositata dello scorso 24 agosto 2025, il Giudice di Pace di Barcellona P.G., dott. Vincenzo La Torre, ha condannato una dipendente comunale al pagamento di 3.000 euro a titolo di risarcimento danni morali nei confronti di Tommaso Pino, all’epoca dei fatti assessore del Comune.

La vicenda trae origine da un episodio verificatosi nei locali del Comune, durante il quale la donna avrebbe rivolto frasi offensive all’amministratore, definendolo “una persona di poco conto” e un “cesso”, davanti ad altri presenti. Pino presentò querela, che fu archiviata in sede penale dal Gip come ingiuria civile; successivamente avviò azione in sede civile chiedendo il risarcimento del danno subito.

Dopo l’istruttoria, che ha incluso anche la testimonianza di un dipendente comunale presente ai fatti, il giudice ha ritenuto provata la condotta ingiuriosa e ha riconosciuto un danno morale per l’ex assessore. Nella sentenza si legge che le espressioni utilizzate hanno arrecato “svilimento, dolore e rabbia”, soprattutto considerando il ruolo istituzionale ricoperto da Pino e la circostanza che le frasi furono pronunciate in pubblico.

Oltre ai 3.000 euro di risarcimento, la convenuta è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.400 euro, oltre accessori di legge.