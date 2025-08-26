Termina Miss Reginetta d’Italia Over: ora spazio alle giovanissime

Miss Reginetta d’Italia Over passa il testimone alle giovanissime: quattro ragazze in gara dalla provincia di Messina

Miss Reginetta d’Italia Over giunge al termine, e la competizione si prepara ad aprirsi alle giovanissime: sono quattro le ragazze provenienti dalla provincia di Messina, tra le ottantaquattro ragazze in gara, di cui dodici siciliane, per il concorso Miss Reginetta d’Italia 2025.

La semifinale per le ragazze si disputerà domani, mercoledì 27 agosto, a Riccione, dove verranno selezionate dall’attenta e prestigiosa giuria del concorso per i quaranta posti al sole della finalissima. Di seguito, venerdì 29 agosto, è in programma la serata interamente dedicata alla moda dove le Miss in gara sfileranno in passerella con i migliori fashion brand italiani.

Sabato 30 agosto, invece, si terrà la finalissima del concorso, dove verrà decretata la più bella del reame con l’incoronazione di Miss Reginetta d’Italia 2025.

Le vincitrici della categoria Over

Per la categoria Over, invece, sono state appena decretate tre vincitrici per tre generazioni a Riccione, dove si è celebrata la bellezza senza età nella finale nazionale riservata alle donne, mamme e nonne dai 30 ai 60 anni più belle d’Italia.

57 bellissime e affascinanti donne, ognuna con le proprie storie di vita, selezionate nei mesi scorsi in tutte le regioni d’ Italia, si sono sfidate a colpi di sorrisi davanti alla giuria e al folto pubblico presente nella serata finale nazionale, condotta brillantemente dal noto presentatore del concorso Francesco Anania, sotto le stelle di Riccione nell’elegante cornice sulla spiaggia dell’Operà Beach Club.

Miss Reginetta Over Junior: Anna Rossi

La corona di Miss Reginetta Over Junior nella fascia di età dai 30 ai 40 anni è andata a Anna Rossi, 39 anni di Castello di Godego (TV), altezza 1,67, occhi verdi e capelli neri. Anna è mamma di tre bambini: Gaia 11 anni, Allegra 9 anni e Santiago 4 anni, dirige l’azienda di famiglia, una lattoneria per la lavorazione del metallo ad uso civile ed industriale, e sogna di creare il proprio brand di abbigliamento.

“E’ stata un’esperienza favolosa mi sono divertita molto con le altre ragazze, tra l’altro tutte molte belle, non mi aspettavo certo di vincere… dedico la mia corona alla mia famiglia e a mio papà, scomparso da qualche anno che è sempre stato il mio primo supporter”.

Miss Reginetta Over Lady: Sofia Copa

La corona di Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni è stata consegnata a Sofia Copa 41 anni, di Piovene Rocchette (VI) altezza 1,70, occhi azzurri, capelli neri, mamma di tre ragazzi: Jan Pablo di anni 18, Luis Miguel 17 anni, e Julian Andress di 11 anni.

“Fin da ragazzina il mio sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo del cinema e della moda, ma i miei genitori mi hanno sempre dissuaso, a 41 anni mamma di tre figli, non pensavo mai di poter vincere un concorso di bellezza e rimettermi in gioco, è una sensazione fortissima”.

Miss Reginetta Over Senior: Paola Cielo

La corona di Miss Reginetta Over Senior, nella fascia di età dai 51 ai 60 anni è stata conquistata da Paola Cielo di Arzignano (VI), 60 anni compiuti nel maggio scorso, altezza 1,70, occhi marroni tendenti al verde, capelli biondi, mamma di Clarissa di 27 anni e di Alessandro 24 anni, sposata con Enrico. Imprenditrice immobiliare e responsabile della comunicazione dell’azienda vinicola di famiglia, Paola si è iscritta per gioco al concorso per accompagnare un’amica che non voleva andare da sola.

“Ho vissuto questa bella esperienza come una crescita personale, sono una persona timida e uscire su un palco in costume alla mia età è stata una sfida che mi ha rafforzato molto, anche se abbiamo 60 anni non si smette mai di crescere – Ha affermato Paola Cielo – La maggior parte delle donne della mia età si sentono vecchie io credo invece che da figlie mamme e nonne e abbiamo molto da dire e se crediamo in noi stesse non smettiamo mai di brillare“.

Madrina delle Miss Over Floriana Secondi, tra gli ospiti Bicio e Paolo Marzotto

Madrina delle Miss Over l’attrice, presentatrice Floriana Secondi, volto amato della tv italiana, divenuta famosa con vittoria del “Grande Fratello” e protagonista di numerose trasmissioni televisive tra le ultime “Belve”, appena reduce dalla partecipazione a sei film e in procinto di cominciare diversi nuovi reality show.

“La bellezza per me è armonia ed è anche negli occhi di chi sa guardare – ha detto sul palco Floriana Secondi– è bello vedere questa sera donne straordinarie rimettersi in gioco per dar vita a nuovi sogni, un’esperienza di consapevolezza e di crescita che a questa età regala a loro e a noi nuovi stimoli ed energie. Mi complimento con Francesco Anania e con il patron Alessio Forgetta per la grande organizzazione e serietà dell’evento, arrivare ad un concorso di bellezza è facile ma è molto piu difficile trovare una professionalità come quella che ho visto qui”.

Tra gli ospiti della serata anche il comico Bicio, l’antidepressivo naturale, al secolo Fabrizio Fenici che ha portato sul palco di Miss Reginetta Over la sua travolgente comicità che lo ha fatto tanto amare dal grande pubblico e diventare celebre in tv da “La sai l’ultima” in poi e Paolo Marzotto, il “cavaliere” del trono over di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi che con il suo savoir faire ha conquistato il cuore delle Miss Over e delle donne del pubblico presenti.

Le siciliane in gara per Miss Reginetta d’Italia 2025

Giunge, dunque, il momento per prepararsi alla semifinale di domani, dove tra le 84 Miss in corsa per la corona sono presenti anche dodici ragazze provenienti dalla Sicilia.

Ecco i nomi, l’età e le città delle Miss siciliane in gara :