Patti, la Polizia di Stato arresta tre uomini per truffa aggravata

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente un sessantenne residente nella provincia di Ferrara e un ventenne residente nella provincia di Ravenna e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza verso un terzo indagato, ventunenne residente nella provincia di Bologna.

I tre uomini sono ritenuti gravemente indiziati del reato di truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre uomini, qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, hanno tratto in inganno il personale dell’istituto bancario, portandolo ad effettuare, per conto dell’ordine professionale, un bonifico bancario urgente dell’importo di quasi 20.000 euro in favore di uno degli indagati.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di rintracciare e bloccare la quasi totalità delle somme versate, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle e farne perdere le tracce.

Le successive indagini hanno permesso di identificare gli autori della truffa e di disporne l’interrogatorio preventivo da parte del GIP di Patti, il quale accogliendo il quadro indiziario, con un’ordinanza ha disposto le suddette misure cautelari.