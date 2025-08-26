Milazzo, gara di tiro con l’arco alla cittadella fortificata

A Milazzo la cittadella fortificata è divenuta palcoscenico della gara interregionale di tiro con l’arco, specialità campagna, svoltasi domenica 24 agosto, organizzata dalla A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Archery di Milazzo con il patrocinio del Comune di Milazzo. La competizione ha visto affrontarsi atleti provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e anche da Campania e Lazio.

La preparazione all’evento ha visto l’impegno dell’amministrazione comunale, con grande soddisfazione da parte della società organizzatrice per la riuscita dell’evento e per aver dato la possibilità di far conoscere le bellezze della città attraverso il tiro con l’arco.

“Siamo all’interno di questo splendido scenario che, per il tiro con l’arco, è un luogo storico – dice il presidente della P.A.M.A. Archery Daniele Bauro – oltre trent’anni fa, infatti, ho visto qui al castello la mia prima gara di tiro con l’arco. È stato molto faticoso organizzare questo evento ma ne è valsa la pena. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore allo sport Antonio Nicosia, e tutto lo staff della mia società. Speriamo che questo appuntamento venga ripetuto negli anni e, perché no, si possa arrivare ad organizzare un campionato italiano”.

Presente all’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’assessore allo sport Antonio Nicosia, il quale si è detto soddisfatto del buon andamento della manifestazione e ha posto l’accento sulle tante iniziative che stanno organizzando per promuovere le attività sportive, anche in un luogo come la cittadella fortificata.

I risultati

Per quanto riguarda i risultati: