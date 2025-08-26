L’Emodinamica di Patti conquista anche la scena mondiale della Cardiologia

Una storia d’eccellenza contraddistingue l’Emodinamica del Barone Romeo di Patti, diretta dal Dott. Salvatore Garibaldi.
Dopo aver raggiunto i vertici nazionali attestandosi come la migliore struttura italiana per il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico tempo-dipendente, viene chiamata a presentare un’altra pubblicazione scientifica al Congresso Mondiale di Cardiologia che si terrà a Madrid dal 29 agosto al 1 settembre 2025.
Il lavoro scientifico che verrà presentato a Madrid, dal titolo “Efficacy and Safety of an hub and spoke circuit for NSTEMI patients in Italy”, ha destato particolare interesse nella comunità scientifica internazionale per aver dimostrato eccellenti risultati in un gran numero di pazienti affetti da questa tipologia di infarto, trattati presso il centro Hub di Patti e tutti gli altri centri di riferimento del territorio.
Nella pubblicazione scientifica risalta la proficua collaborazione intraospedaliera con la Rianimazione di Patti ed inter-ospedaliera con le Cardiologie di Milazzo, S. Agata di Militello e Mistretta dell’Asp di Messina.
Nello studio vengono inoltre riportati ringraziamenti alle Direzioni Strategiche dell’Asp di Messina, le quali responsabili hanno condiviso, autorizzato e sostenuto il percorso clinico in esame.
Considerando il costante aumento dell’offerta assistenziale, anche in virtù della richiesta di cure, sarebbe auspicabile che nella riprogrammazione della Rete Ospedaliera Regionale si attui un adeguamento proporzionale ed effettivo del numero di posti letto destinati ai pazienti cardiopatici della vasta area Tirrenico-Nebroidea afferente all’ Emodinamica di Patti.