L’Arcipelago Eoliano si trasforma in teatro esterno di “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”, dal 26 al 30 agosto

A cura di - Cultura, Attualità, Delizie e Sapori, Provincia

La meta esterna nella tabella di marcia di “Borghi e Monti D’aMare Festival 2025” è Lipari, scelta dal Gal Tirrenico Mare e Monti proprio per il suo essere da sempre crocevia di popoli, di scambi commerciali e culturali e per l’importanza che riveste nell’economica siciliana.

Il Cooking Show serale di rito a Lipari, sarà articolato e curato al Palazzo Vescovile con lo chef di fama internazionale Lucio Bernardi del prestigioso “Ristorante da Filippino”.

 Le rappresentazioni enogastronomiche saranno esposte e distribuite in questa vetrina speciale per un parterre composto da tutti gli amministratori dei diversi comuni e da tante autorità e studiosi dei territori che testimonieranno la rilevanza del Programma di Sviluppo Rurale.

 

Le iniziative a Lipari: la locandina

Eolie-in-classico-programmi-affiancati-incontri-e-concerti-IMG-20250825 L'Arcipelago Eoliano si trasforma in teatro esterno di "Borghi e Monti d'aMare Festival 2025", dal 26 al 30 agosto
.
.
.