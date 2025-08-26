L’Arcipelago Eoliano si trasforma in teatro esterno di “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”, dal 26 al 30 agosto

La meta esterna nella tabella di marcia di “Borghi e Monti D’aMare Festival 2025” è Lipari, scelta dal Gal Tirrenico Mare e Monti proprio per il suo essere da sempre crocevia di popoli, di scambi commerciali e culturali e per l’importanza che riveste nell’economica siciliana.

Il Cooking Show serale di rito a Lipari, sarà articolato e curato al Palazzo Vescovile con lo chef di fama internazionale Lucio Bernardi del prestigioso “Ristorante da Filippino”.

Le rappresentazioni enogastronomiche saranno esposte e distribuite in questa vetrina speciale per un parterre composto da tutti gli amministratori dei diversi comuni e da tante autorità e studiosi dei territori che testimonieranno la rilevanza del Programma di Sviluppo Rurale.

Le iniziative a Lipari: la locandina