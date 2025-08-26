Dal gruppo “Mia moglie” alla violenza di genere online: il web e il maschilismo tossico

La recente scoperta e chiusura del gruppo Facebook “Mia moglie”, che raccoglieva oltre 32.000 uomini intenti a condividere e scambiare foto e video delle proprie mogli o compagne — spesso rubati o creati con intelligenza artificiale — ha acceso i riflettori su una realtà inquietante.

Non si tratta di un episodio isolato, ma di un fenomeno più ampio che intreccia cybersex, pornografia online, violenza di genere e maschilismo tossico. La facilità di accesso garantita dai social network e la percezione di anonimato hanno favorito una normalizzazione di comportamenti violenti e disfunzionali, con conseguenze gravi non solo sul piano legale, ma anche su quello psicologico, relazionale ed educativo.

Per comprendere meglio questa cultura della comunicazione distorta, violenta e sessualizzata, e i meccanismi che la sostengono, è necessario fare un passo indietro e analizzare il rapporto tra sessualità, nuove tecnologie e immaginario maschile.

La comunicazione distorta, violenta e del trofeo femminile

La cultura della comunicazione distorta, violenta e del “trofeo femminile” rappresenta un meccanismo di riconoscimento maschile che riguarda tutti, nessuno escluso. Il corpo della donna, da sempre, è stato scenario di giochi di potere dell’immaginario maschile: frequenti sono le fantasie dell’uomo che trae piacere dall’attribuirsi una maggiore potenza sessuale rispetto ad altri uomini.

Tutto si normalizza nel momento in cui arriva la conferma del branco, che condivide e rafforza tali convinzioni.

Sessualità e nuove tecnologie: tra continuità e trasformazioni

Le trasgressioni sessuali e le condotte disfunzionali esistevano molto prima dell’avvento di internet. È quindi insensato attribuire la colpa di eventi scabrosi esclusivamente alle nuove tecnologie. Tuttavia, il virtuale esercita un fascino ancora più potente e attraente, avendo avuto un impatto devastante sulla sessualità contemporanea.

Negli ultimi anni la pornografia si è spostata massicciamente sul web, grazie soprattutto all’esplosione dei social network. Questi strumenti hanno assunto un predominio enorme:

gruppi di uomini che su WhatsApp, Facebook, Telegram condividono e scambiano foto o video di donne con il beneplacito (reale o presunto) di compagne o mogli;

condividono e scambiano foto o video di donne con il beneplacito (reale o presunto) di compagne o mogli; comunità virtuali che normalizzano conversazioni violente sull’uso del corpo femminile.

Il cybersesso: tra nuove opportunità e dipendenze

Per comprendere meglio il fenomeno, riportiamo la definizione scientifica del cybersesso proposta dallo psichiatra Tonino Cantelmi, pioniere in Italia degli studi sulla dipendenza da Internet:

«Il cybersesso può essere operativamente definito come un’attività sessuale online tramite la quale le persone utilizzano Internet per mettere in atto attività sessuali eccitanti o gratificanti. Questo utilizzo diviene disfunzionale quando la persona non riesce a farne a meno, nonostante evidenti conseguenze negative nella propria vita, a livello personale ed interpersonale».

Va precisato, però, che il confine tra sesso tradizionale e cybersesso non coincide con quello tra bene e male, sano e patologico. Con un utilizzo consapevole, alcune pratiche digitali possono arricchire la vita sessuale senza generare dipendenza o alienazione. Si tratta, in molti casi, di nuovi modi di reinventare il sesso.

Il caso «Mia moglie»: pornografia, AI e violenza digitale

Negli ultimi giorni è esplosa la vicenda del gruppo Facebook «Mia moglie», dove oltre 32.000 uomini diffondevano, commentavano e scambiavano foto e video delle proprie mogli o compagne, spesso rubati o addirittura creati con l’intelligenza artificiale.

Nonostante le denunce e la chiusura del gruppo (attivo da anni), i più ossessionati si sono rapidamente spostati altrove. Questo fenomeno solleva una riflessione urgente: quali meccanismi psicologici hanno spinto così tante persone a partecipare a un sistema tanto perverso, violento e penalmente perseguibile?

Cybersex e spersonalizzazione: quando il virtuale abbassa i freni inibitori

Molti giustificano questi comportamenti dicendo: “è solo un gioco”. Ma il cybersex è spesso percepito come disumanizzato e disumanizzante. Alla base dell’attrazione erotica digitale c’è la spersonalizzazione: la separazione tra il ruolo di marito, compagno o padre e quello di “maschio che si diverte online”.

Questa convinzione apre la strada a comportamenti violenti e sadici, in cui l’altro viene ridotto a semplice oggetto di piacere. In alcuni casi si arriva persino a condividere foto private delle proprie compagne o mogli.

Il virtuale favorisce così l’attenuarsi dei freni inibitori, spingendo ad assumere condotte immorali senza percepirne la gravità.

Realtà e virtuale: false credenze e pericoli psicologici

Un altro aspetto centrale del mondo digitale è lo sgretolamento dei confini tra reale e virtuale. In questo contesto nascono false credenze come:

“nessuno potrà mai scoprirmi”;

“tutti possiamo partecipare a questo mondo senza che nessuno si faccia male”.

In realtà, la mente trova nel virtuale un potente alleato che mantiene il piacere nel tempo, alimentando illusioni pericolose.

L’intelligenza, la facoltà che dovrebbe distinguere l’essere umano dagli animali, può diventare il suo peggior nemico, conducendolo verso la rovina personale e sociale. Gli animali, infatti, regolano i propri impulsi per la sopravvivenza, mentre l’uomo conosce perversioni, sadismo e distruttività fine a se stessa.

Come ricordava Dostoevskij in Delitto e castigo, il comportamento deviante verso l’erotismo può diventare un modo inconscio di punirsi per uno stile di vita avvertito come indegno e meschino.

La sessualità online nelle coppie: tra desiderio e paura

Nella mia esperienza di psicoterapeuta e sessuologa, emerge spesso il tema dei “nuovi mondi” digitali in coppia. Alcuni partner chiedono di registrarsi, condividere video o inviare contenuti, mentre l’altro prova timore o pudore.

Molti chiedono: “Dottoressa, mio marito/mia moglie mi chiede di spingerci oltre, lei cosa ne pensa?” come se fosse necessario un “patentino di sanità mentale”.

Questi quesiti mostrano tutta l’inesperienza e la scarsa educazione sessuale: i tabù non affrontati nella sessualità reale si sommano a quelli del mondo virtuale, complicando enormemente la questione.

In più, il cybersex comporta rischi specifici legati alla privacy e alla sicurezza online: condivisione non consensuale di contenuti, cyberbullismo, violazioni della riservatezza. Per questo sono fondamentali misure come pseudonimi, piattaforme sicure e consapevolezza dei rischi.

Educazione sessuale e alfabetizzazione digitale: una priorità

L’aspetto più preoccupante, dal punto di vista educativo, è l’assenza di adulti capaci di istruire e proteggere le nuove generazioni da pericoli simili. Troppi adulti, infatti, cadono nelle stesse trappole degli adolescenti, assumendo comportamenti immaturi e pre-adolescenziali.

Il caso «Mia moglie» è solo la punta dell’iceberg e mostra una visione raccapricciante delle relazioni affettive, anche di quelle più profonde come matrimonio e convivenza. Internet diventa così una compensazione tossica di problematiche affettive, sessuali e relazionali.

Serve una nuova alfabetizzazione digitale e sessuale che coinvolga scuole, associazioni, parrocchie e istituzioni. È fondamentale potenziare il sostegno a centri antiviolenza, consultori e servizi di salute mentale, con percorsi di prevenzione, promozione ed educazione.

Noi, figli del disvalore culturale

Siamo figli di un disvalore culturale: una censura che per troppo tempo è stata considerata la norma e una repressione del desiderio che si è trasformata in violenza. Non si tratta solo di psicopatologia, ma di un maschilismo tossico che continua a esprimersi attraverso la violenza di genere.

La strada, in Italia, è ancora lunga. Ma la consapevolezza e l’educazione rappresentano il primo passo per costruire un futuro diverso, libero da violenza, repressione e distorsioni culturali.