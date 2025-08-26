Asp Messina e Croce Rossa Italiana insieme per “Arcipelago Sicuro”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa italiana hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’avvio del progetto “Arcipelago Sicuro”, volto a potenziare i servizi sanitari nelle Isole Eolie attraverso l’impiego di telemedicina, personale qualificato e mezzi nautici.

Grazie a quest’iniziativa, firmata dal Direttore Generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e sostenuta dal Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, sarà possibile monitorare i pazienti cronici direttamente nelle isole, evitando costosi e complessi spostamenti.

Le tecnologie utilizzate

Verranno utilizzate tecnologie avanzate di teleconsulto e teletrasmissione di esami (ECG, spirometria, monitoraggio multiparametrico). Inoltre, i dati clinici raccolti saranno analizzati congiuntamente da Asp e Cri per valutazioni scientifiche e miglioramento continuo del modello assistenziale.

Il protocollo, della durata iniziale di due mesi, prevede una fase operativa di quattro settimane che è attualmente in corso: durante questa fase si stanno svolgendo le attività di telemedicina e assistenza diretta alla popolazione eoliana.