Tripi-Abakainon: due zone archeologiche e un museo

Dal 13 giugno 2025 il Comune di Tripi, 710 abitanti, guidato dal sindaco Michele Lemmo, a seguito di un referendum popolare, ha assunto il nome ufficiale di Tripi-Abakainon, riprendendo la memoria storica dell’antica città prima sicula, poi greca (Abakainon) e poi romana (Abacena o Abacaenum). L’aggiunta di Abakainon al nome iniziale è dovuta alla riscoperta delle origini del territorio, iniziata a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo. La ricerca, protrattasi negli anni, ha portato oggi all’identificazione di due aree archeologiche, oltre alle tombe a grotticella dell’età del ferro, site sulla parete meridionale di Pizzo Cisterna.

La prima area archeologica: il primo nucleo urbano di Tripi sito in contrada Piana

La prima area archeologica si trova in contrada Piana, lungo la strada provinciale 115 che porta al nucleo urbano di Tripi. Qui la campagna di scavi del 2019-2024 ha portato alla luce i resti di una “stoà” porticata di epoca greco-romana, con blocchi di pietra a filari “isodomi” e un terrazzamento. Questo, lungo circa 95 metri, è realizzato a doppia cortina di blocchi di arenaria squadrati.

Probabilmente il luogo era la sede dell’agorà dell’antica città di Abakainon, citata per la prima volta da Diodoro Siculo. Gli scavi sono al momento interrotti, ma si spera possano proseguire per portare alla luce tutte le strutture, attualmente interrate probabilmente a causa di una antica alluvione che li sommerse con il fango. I primi saggi di scavo furono eseguiti a cominciare dal 1952, e in vari momenti parteciparono Luigi Bernabò Brea, Madeline Cavalier, Francois Villard e Domenico Ryolo.

L’antica città si estendeva su un vastissimo territorio, in parte espropriato da Dionigi di Siracusa per far sorgere nel 396 a. C. la città di Tyndaris. Anche a seguito di questa vicina città, che nel tempo continuò ad espandersi, cominciò la lenta decadenza di Abakainon, che si ritrovò anche senza sbocco sul mare, alla fine distrutta nel 36 a.C. nel corso della guerra tra Sesto Pompeo e Cesare Ottaviano Augusto. I pochi abitanti rimasti continuarono a vivere in case sparse nel territorio.

La città era inizialmente abitata da persone ricche e aristocratiche, come documenta la presenza dei ricchi corredi funerari oggi custoditi nel Museo “Santi Furnari”, nel centro urbano di Tripi, e rinvenuti nella vastissima necropoli, scoperta causalmente negli anni Novanta del XX secolo nel corso della costruzione di una strada.

La seconda area archeologica: la necropoli sita in contrada Cardusa

La seconda area archeologica riguarda proprio la necropoli, sita in contrada Cardusa, i cui scavi risalgono al periodo 1994-2004. La necropoli, protetta oggi da una grandiosa struttura smontabile costituita da tubi metallici sostenenti la copertura e fornita di passerella per i visitatori, presenta circa centocinquanta sepolture monumentali del periodo IV-II secolo a.C. con ricchi corredi funerari comprendenti monete, gioielli, ceramiche e armi. Si tratta del migliore esempio di necropoli monumentale di epoca tardo-classica ed ellenistica esistente in Sicilia. Sono costituite in prevalenza da una fossa o da una cassa di lastroni di pietra, sormontate da un “epitymbion” (si può tradurre: “ciò che sta sopra la tomba”) costituito da un dado portastele e stele, su cui veniva inciso in greco il nome del defunto.

Il materiale di pregio rinvenuto si trova oggi nel Museo archeologico “Santi Furnari”, nato nel 2012, nel centro urbano di Tripi, ospitato su due piani di un palazzo dell’Ottocento donato al Comune dalla famiglia Furnari. I reperti esposti sono forniti di un ausilio multimediale interattivo che permette al visitatore di comprendere ogni singolo reperto. Le vetrine contengono oggetti ceramici, un piccolo caduceo in bronzo, oggetti di oreficeria molto raffinati, una corona a foglie di mirto, anelli d’oro, monete di varie epoche, anche dell’antica Abakainon, che come tante antiche città, batteva la sua moneta. Gli oggetti di oreficeria di Abakainon furono esposti nel 1996 a Venezia, nella mostra a Palazzo Grassi dedicata a “I Greci in Occidente”.

Le visite guidate (gratuite) alle due aree archeologiche e al Museo sono gestite dai volontari della locale sezione dell’Archeoclub d’Italia denominata Tripi-Abakainon.(archeoclubtripi@gmail.com).