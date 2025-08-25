Successo per Video Animation di Rita Casdia al Museo Epicentro

Ieri, domenica 24 agosto 2025, con la proiezione della Video Animation di Rita Casdia dal titolo “Life” si sono conclusi gli eventi culturali estivi del Museo Epicentro a Gala. Ad introdurre l’evento è stato Nino Abbate, che ha presentato l’artista siciliana d’avanguardia Rita Casdia, affermata sulla scena internazionale e presente nella collezione del museo con due opere, una su tela e l’altra su una mattonella autografica, che sintetizzano la sua arte ormai iconica con il suo linguaggio plastico/figurativo. Molto significativo l’intervento dell’architetto Rosario Andrea Cristelli, presidente di GALLERIA PROgetto CITTA’ e docente di Storia dell’Arte che per l’occasione ha scritto il testo dal titolo “Rita Casdia: la coerenza di una video narrazione emozionale libera”, soffermandosi sulla ricerca dei video proiettati, che rappresentano vent’anni di lavoro: Tree Story, Stangliro, White sex, Piccole donne crescono, End, Doom, Smother. “Rita Casdia – ha affermato – è sicuramente un’artista convincente che riflette sulla crisi dei rapporti e delle relazioni contemporanee: natura e artificio, origine primordiale e sviluppi, sentimenti e dinamiche affettive, spesso deviate e sconvolgenti. Visioni emozionali libere che non inibiscono minimamente l’artista che riesce a narrare senza filtri e senza censure il suo universo visionario pieno di suggestioni emotive ed emozionali complesse”. La parola poi è passata all’artista Rita Casdia che ha sintetizzato il suo lavoro molto apprezzato dai presenti. Sono poi intervenuti il critico d’arte Andrea Italiano, la scrittrice e saggista Patrizia Zangla, che ha voluto essere presente all’evento rinviando di qualche giorno la sua partenza per Parma dove risiede da qualche anno, la storica e critica d’arte Mariateresa Zagone, che ha sottolineato come “le opere dell’artista alternino linguaggi più grafici e pittorici a linguaggi corrosivamenti plastici, in cui l’asservimento dei corpi non è tanto legato alle costruzioni sociali, quanto mortificato dall’urgenza biologica che, in qualche modo, ne diventa simbolo”.

I fondatori del Museo, Nino Abbate e Salva Mostaccio, per l’occasione hanno consegnato a Rita Casdia una targa di riconoscimento per le sue opere.