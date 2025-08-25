Grande festa per i cinquant’anni dal diploma per gli ex alunni della Classe V A dell’ I.P.S.A. di Barcellona

Si sono ritrovati dopo mezzo secolo dalla maturità gli ex alunni della classe V A dell’ I.P.S.A. di Barcellona P. G., formata da ventisette elementi. Correva l’anno scolastico 1974/75 quando i giovani maturandi vivevano l’emozione e la paura di tutti coloro che si apprestano ad affrontare un esame fondamentale per la proprio vita futura. Oggi quasi tutti settantenni hanno festeggiato in un locale della zona i cinquant’anni dal diploma, rivivendo le emozioni di quei giorni del lontano 1975.

Gioie e speranze giovanili riaffiorate, nostalgie, malinconia per i due compagni scomparsi in età giovanile e racconti di vita hanno aperto l’album dei ricordi, arricchito da aneddoti di pagine vissute.

E’ stata una vera e propria festa con grandi abbracci e brindisi, durante la quale si è riscoperto ancora una volta il valore di stare insieme.

All’evento erano presenti Marianna Dauccia, Paola Gambino, Rosalia Visalli, Salvina Nania, Adriana Certo, Cettina Cutrupia, Rosa Lombardo, Franco Milone, Pippo Bertolami, Angelo Di Natale, Giovanni Rappazzo e Fortunato Trifilò e i tre insegnanti, Concetta Maio, Pina Cuva Borgia e Salvatore De Pasquale.

Al termine dell’incontro sono state consegnate le pergamene ricordo a tutti i partecipanti e dei fiori ai professori, a testimonianza dell’affetto e della stima per loro.