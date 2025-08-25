Decesso in struttura per anziani: indaga la Procura su responsabilità per omicidio colposo

Un uomo di 77 anni, ospite di una struttura assistenziale per anziani e disabili nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, è deceduto dopo un incidente avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 agosto.

Il pensionato, accompagnato da un operatore sanitario della stessa struttura, stava raggiungendo il bagno quando è scivolato e ha perso i sensi. Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasferito in ambulanza al nuovo pronto soccorso di Barcellona P.G. e, viste le gravi condizioni, disposto il trasferimento al Policlinico di Messina.

Qui è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, ma è deceduto il 19 agosto per una presunta emorragia cerebrale.

Le condizioni cliniche pregresse

Il 77enne era stato affidato alla residenza assistenziale dai familiari in quanto non del tutto autosufficiente. Solo due mesi prima, a giugno, era rimasto vittima di una caduta accidentale in campagna, con conseguente frattura cranica, emorragia cerebrale, agitazione psico-motoria e ulteriori complicazioni, per le quali era stato ricoverato circa un mese al Policlinico di Messina.

La denuncia e le indagini dei Carabinieri NAS

Il giorno successivo al decesso, i familiari hanno presentato denuncia, avviando così le indagini. I Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro della documentazione clinica del paziente e dei DVR contenenti le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella struttura.

La Procura di Barcellona P.G. ha quindi iscritto nel registro degli indagati il dirigente della struttura e un operatore sanitario, entrambi accusati di omicidio colposo. È stata inoltre disposta l’autopsia sulla salma per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’autopsia e i consulenti

L’esame autoptico è stato affidato dal Pubblico Ministero dott. Luca Gorgone al medico legale Letterio Visalli, che avrà 90 giorni di tempo per depositare la relazione.

Gli indagati, assistiti dall’avvocato Fabio Marchetta, hanno nominato come consulente di parte la dott.ssa Giuseppa Certo, anatomopatologa messinese. Quest’ultima ha partecipato all’autopsia, svoltasi presso l’obitorio del Policlinico di Messina, sollevando osservazioni sia sulle condizioni cliniche pregresse del 77enne sia sulla correttezza delle procedure di soccorso adottate dal personale della struttura assistenziale.